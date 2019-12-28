Футболіст "Хайдука" перейшов в "Дніпро-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Другим трансфером зимового міжсезоння став перехід в СК "Дніпро-1" захисника хорватського "Хайдука" Олександра Сватка. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
Контракт з гравцем укладено на три роки.
Сваток з 2011 по 2017 роки виступав за ФК “Дніпро” ( 39 матчів в УПЛ, 6 матчів у Кубку України, 1 матч у єврокубках, а за молодіжні команди він провів 108 матчів і забив 6 м’ячів). Також в Україні Олександр виступав за луцьку “Волинь” та луганську “Зорю”.
Відзначено, весь 2019 рік футболіст провів у складі хорватського “Хайдука” зі Спліта, за який провів 16 матчів у чемпіонаті Хорватії, 2 матчі у єврокубках, і одну гру у Кубку Хорватії.