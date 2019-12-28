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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33684 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125389 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Футболист "Хайдука" перешел в "Днепр-1"

Футболист "Хайдука" перешел в "Днепр-1"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вторым трансфером зимнего межсезонья стал переход в СК "Днепр-1" защитника хорватского "Хайдука" Александра Сватка. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Контракт с игроком заключен на три года.

Сваток с 2011 по 2017 годы выступал за ФК “Днепр” (39 матчей в УПЛ, 6 матчей в Кубке Украины, 1 матч в еврокубках, а за молодежные команды он провел 108 матчей и забил 6 мячей). Также в Украине Александр выступал за луцкую “Волынь” и луганской “Зари”.

Отмечено, весь 2019 год футболист провел в составе хорватского “Хайдука” из Сплита, за который провел 16 матчей в чемпионате Хорватии, 2 матча в еврокубках, и одну игру в Кубке Хорватии.

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