Футболист "Хайдука" перешел в "Днепр-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вторым трансфером зимнего межсезонья стал переход в СК "Днепр-1" защитника хорватского "Хайдука" Александра Сватка. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
Контракт с игроком заключен на три года.
Сваток с 2011 по 2017 годы выступал за ФК “Днепр” (39 матчей в УПЛ, 6 матчей в Кубке Украины, 1 матч в еврокубках, а за молодежные команды он провел 108 матчей и забил 6 мячей). Также в Украине Александр выступал за луцкую “Волынь” и луганской “Зари”.
Отмечено, весь 2019 год футболист провел в составе хорватского “Хайдука” из Сплита, за который провел 16 матчей в чемпионате Хорватии, 2 матча в еврокубках, и одну игру в Кубке Хорватии.