ФК "Дніпро-1" оголосив про перше зимове підписання гравця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Захисник Володимир Адамюк знайшов нове місце роботи - представника УПЛ "Дніпро-1". Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.
Це перший гравець, котрий поповнив склад команди у зимове міжсезоння. Контракт с захисником розрахований на 3 роки.
Вихованець СДЮШОР "Калуш" на рівні УПЛ виступав з 2015 року за команди: "Сталь" (Кам'янське), ФК "Дніпро", "Верес" (Рівне) і ФК "Львів". Загалом на рівні Прем’єр-ліги він провів 112 матчів (3 у поточному сезоні) і забив 7 м’ячів. Також на його рахунку 12 матчів і один забитий гол у Кубку України.
Відзначимо, що нинішнього сезону спортсмен захищав кольори "Львову", але провів тільки три поєдинки.