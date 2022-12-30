Новогоднее чудо от IBOX BANK: киевлянка выиграла кроссовер

Детали

IBOX BANK проводил акцию вместе с Mastercard среди абонентов Vodafone Ukraine. Победителя выбирали рандомно среди более 10 тысяч участников. Выигрыш получила Анастасия Гаврилова, бухгалтер, живущий под Киевом. Она выиграла новый кроссовер.

Как рассказали в банке, победительницу разыскивали несколько дней. Она не сразу поверила в то, что стала владелицей автомобиля.

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“Когда мы звонили по телефону Анастасии в эфире, она не взяла трубку, поскольку у нее не было света и связи. Мы подключили к поиску соцсети и Vodafone. У нас даже было пять резервных победителей, но мы до них не дошли. Дозвонились, но Анастасия сказала: “Я не верю”. Однако мы сделали все для того, чтобы подарить победителю электромобиль GAC AION Y”, - рассказала менеджер акции.

Церемонию вручения подарка также посетило руководство IBOX BANK: председатель правления Петр Мельник, заместитель председателя правления Анна Артеменко и заместитель председателя правления Максим Зинин. Они поздравили Анастасию с выигрышем.

“IBOX BANK банк, Matercard и Vodafone поздравляют вас с победой! Мы рады подарить вам и вашей семье сказку в столь сложное время. Сегодня нам всем нужна вера в чудо и плодотворная работа. И надеюсь, что главное чудо, которое подарит нам ВСУ, уже будет очень скоро!” – сказал Глава Правления IBOX BANK Петр Мельник.

По словам победительницы, новому автомобилю обрадовалась вся семья. Анастасия отметила, что подарок стал очень кстати, ведь полтора года назад она получила водительские права.

“Первый раз, когда я увидела эту машину, была совершенно счастлива. Сначала была мысль: “Это действительно мне?”. Потом начала верить. Водительские права как раз получила полтора года назад. Теперь имею, на чем учиться ездить по Киеву (...)

Детки моей сестры, племянники, были очень рады подарку. Но больше всего новому авто обрадовался муж. Уже даже был тест-драйв”, – поделилась киевлянка.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

По данным Нацбанка IBOX BANK занял 8 место среди наиболее прибыльных банков Украины. Это позволило финучреждению вопреки войне продолжить рост, масштабирование и расширить географию сетей отделений в Киеве и 10 других областях Украины.