Новогоднее чудо от IBOX BANK: киевлянка выиграла кроссовер

ukru
14:16 • 20982 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 44477 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 71886 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 61632 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 107897 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134266 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122495 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135894 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117365 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131670 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 123394 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126389 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 122742 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120251 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102001 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218327 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 248953 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188045 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 193794 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229358 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 30536 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102001 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114466 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122403 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137782 просмотра
Актуальное
Новогоднее чудо от IBOX BANK: киевлянка выиграла кроссовер

Новогоднее чудо от IBOX BANK: киевлянка выиграла кроссовер

Киев • УНН

 • 1123230 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. IBOX BANK подарил электромобиль GAC AION Y Анастасии Гавриловой из Киева, ставшей победительницей акции. Вручение кроссовера состоялось в новом отделении банка в центре столицы, на Крещатике. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает УНН.

Детали

IBOX BANK проводил акцию вместе с Mastercard среди абонентов Vodafone Ukraine. Победителя выбирали рандомно среди более 10 тысяч участников. Выигрыш получила Анастасия Гаврилова, бухгалтер, живущий под Киевом. Она выиграла новый кроссовер.

Как рассказали в банке, победительницу разыскивали несколько дней. Она не сразу поверила в то, что стала владелицей автомобиля.

Цитата

“Когда мы звонили по телефону Анастасии в эфире, она не взяла трубку, поскольку у нее не было света и связи. Мы подключили к поиску соцсети и Vodafone. У нас даже было пять резервных победителей, но мы до них не дошли. Дозвонились, но Анастасия сказала: “Я не верю”. Однако мы сделали все для того, чтобы подарить победителю электромобиль GAC AION Y”, - рассказала менеджер акции.

Церемонию вручения подарка также посетило руководство IBOX BANK: председатель правления Петр Мельник, заместитель председателя правления Анна Артеменко и заместитель председателя правления Максим Зинин. Они поздравили Анастасию с выигрышем.

“IBOX BANK банк, Matercard и Vodafone поздравляют вас с победой! Мы рады подарить вам и вашей семье сказку в столь сложное время. Сегодня нам всем нужна вера в чудо и плодотворная работа. И надеюсь, что главное чудо, которое подарит нам ВСУ, уже будет очень скоро!” – сказал Глава Правления IBOX BANK Петр Мельник.

По словам победительницы, новому автомобилю обрадовалась вся семья. Анастасия отметила, что подарок стал очень кстати, ведь полтора года назад она получила водительские права.

“Первый раз, когда я увидела эту машину, была совершенно счастлива. Сначала была мысль: “Это действительно мне?”. Потом начала верить. Водительские права как раз получила полтора года назад. Теперь имею, на чем учиться ездить по Киеву (...)

Детки моей сестры, племянники, были очень рады подарку. Но больше всего новому авто обрадовался муж. Уже даже был тест-драйв”, – поделилась киевлянка.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

По данным Нацбанка IBOX BANK занял 8 место среди наиболее прибыльных банков Украины. Это позволило финучреждению вопреки войне продолжить рост, масштабирование и расширить географию сетей отделений в Киеве и 10 других областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы