Новорічне диво від IBOX BANK: киянка виграла кросовер

Деталі

IBOX BANK проводив акцію разом із Mastercard серед абонентів Vodafone Ukraine. Переможця обирали рандомно серед понад 10 тисяч учасників. Виграш отримала Анастасія Гаврилова, бухгалтер, що живе під Києвом. Вона виграла новий кросовер.

Як розповіли у банку, переможницю розшукували декілька днів. Вона не одразу повірила у те, що стала власницею авто.

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“Коли ми телефонували перший раз Анастасії в ефірі, вона не взяла слухавку, оскільки в неї не було світла та звʼязку. Ми підключили до пошуку соцмережі та Vodafone. У нас навіть було пʼять резервних переможців, проте ми до них не дійшли. Додзвонилися, але Анастасія сказала: “Я не вірю”. Проте ми зробили все для того, щоб подарувати переможцю електромобіль GAC AION Y”, - розповіла менеджерка акції.

На церемонію вручення подарунка також завітало керівництво IBOX BANK: голова правління Петро Мельник, заступниця голови правління Анна Артеменко та заступник голови правління Максим Зінін. Вони привітали Анастасію з виграшем.

“IBOX BANK банк, Matercard та Vodafone вітають вас з перемогою! Ми раді подарувати вам і вашій родині казку у такий складний час. Сьогодні нам всім потрібна віра у чудо й плідна робота. І маю надію, що головне чудо, яке подарує нам ЗСУ, вже буде дуже скоро!” - сказав Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.

За словами переможниці, новому автомобілю зраділа уся родина. Анастасія зазначила, що подарунок став дуже доречним, адже півтора роки тому вона отримала водійські права.

“Перший раз, коли я побачила цю машину, була абсолютно щаслива. Спочатку була думка: “Це справді мені?”. Потім почала вірити. Водійські права якраз отримала півтора роки тому. Тепер маю, на чому вчитися їздити Києвом (...)

Дітки моєї сестри, племінники, були дуже раді подарунку. Але найбільше новому авто зрадів чоловік. Уже навіть був тест-драйв”, - поділилася киянка.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

За даними Нацбанку IBOX BANK зайняв 8 місце серед найбільш прибуткових банків України. Це дозволило фінустанові, всупереч війні, продовжити зростання, масштабування та розширити географію мереж відділень у Києві та 10 інших областях України.