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IBOX BANK та Mastercard оголосили переможця розіграшу автомобіля серед абонентів Vodafone

IBOX BANK та Mastercard оголосили переможця розіграшу автомобіля серед абонентів Vodafone

Київ • УНН

 • 599802 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK разом з партнерами Mastercard та Vodafone оголосили результати розіграшу автомобіля. Переможницею конкурсу стала Анастасія Гаврилова з Києва. Про це повідомили у пресслужбі Банку, передає УНН.

Деталі

Переможниця не одразу повірила у те, що стала власницею новенького кросовера, і це стало приємним подарунком під новорічну ялинку – новенький електромобіль GAC AION Y.

Результати розіграшу кросовера стали відомі під час прямого ефіру на офіційній Instagram-сторінці IBOX BANK https://www.instagram.com/iboxbank.online/. Переможця акції визначено за допомогою рандомайзеру на сайті Random.org серед більш як 10 000 учасників акції.

Взяти участь в акції могли усі абоненти Vodafone, які протягом періоду акції поповнили рахунок карткою Mastercard. Щоб виграти електромобіль потрібно було в період дії акції зробити 5 поповнень номера телефона оператора Vodafone Україна у додатку My Vodafone або у вебверсії сервісу. Сума кожної операції при цьому мала становити не менше – 150 гривень і повинна була сплачена карткою Mastercard будь-якого банку України.

Нагадаємо

IBOX BANK твердо закріпився у списку лідерів банківського сектора, про це свідчать результати за 3 квартали 2022 року, оприлюднені Національним банком України. За даними НБУ, він зайняв 8 рядок у списку найприбутковіших банків країни.

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