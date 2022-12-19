IBOX BANK відкрив нове відділення на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK відкрив ще одне відділення у Києві. Воно знаходиться за адресою вул. Хрещатик 7/11. Про це УНН повідомили у пресслужбі Банку.
Деталі
Просторне двоповерхове відділення буде надавати клієнтам Банку всі види банківських послуг: розміщення депозитів, відкриття карток будь-якого класу, відкриття рахунків юридичних та фізичних осіб, здійснення будь-яких видів касових та валютообмінних операцій. Отримавши статус VIP Вас буде обслуговувати відділ VIP-обслуговування на головному майдані Києву.
Вперше у відділенні IBOX BANK з’явилася зона 24/7, де клієнти матимуть цілодобовий доступ до окремих послуг. Також у відділенні на Хрещатику здійснюватимуть обслуговування VIP-клієнтів.
Нагадаємо
Цьогоріч IBOX BANK уже відкрив 34 нові відділення.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Також цього року банк увійшов до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банківських установ України.