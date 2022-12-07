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IBOX BANK продолжает расти: новые отделения открыты еще в двух областях

IBOX BANK продолжает расти: новые отделения открыты еще в двух областях

Киев • УНН

 • 1033555 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинский транзакционный банк IBOX BANK расширяет сеть своих отделений. Новые представительства банка начали работу в Виннице и Звягеле (Житомирской области). Об этом сообщают в пресс-службе банка, передает УНН.

Детали

Несмотря на войну IBOX BANK продолжает расширять географию присутствия на территории Украины. Вслед за открытыми осенью 2022 года 26 новыми отделениями, финучереждение продолжает расширять свою сеть. Отметим, что ранее отделения появились в Киеве и 10 областях Украины.

Цитата

«В последние годы мы активно развивались, находя новые продукты и росли. За прошлый год кредитно-инвестиционный портфель показал прирост 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Эти показатели, в том числе, позволили нам вырасти вдвое в 2022 году даже несмотря на подлую войну со стороны страны спонсора-терроризма. Текущий год для всех украинцев – год несокрушимости и единственный выход для нас – это движение к Победе, Победе каждого на своем участке фронта», – отметила Председатель наблюдательного совета IBOX BANK Алена Шевцова

В октябре текущего года IBOX BANK появился в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, расширили свое присутствие в Киеве и Киевской области, в Житомирской обл., Днепропетровской обл., Черкасской обл., Кировоградской обл., Хмельницкой обл., Сумской обл. и Львовской обл.

Представители IBOX BAN заявляют, что благодаря большому опыту их компании, они могут оказать поддержку региональному бизнесу, предлагая конкурентоспособные финансовые продукты. Кроме того, банк намерен значительно увеличить количество сотрудников, которые будут трудоустроены в новые отделения, которых в текущем году планируют открыть еще 20.

Справка

IBOX BANK – первый в Украине транзакционный банк, который предоставляет все виды услуг юридическим и физическим лицам. На украинском рынке с 1993 года. В 2013 году был признан самым стабильным, а в 2020 году стал крупнейшим транзакционным банком Украины. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода.

Акционеры банка придерживаются позиции исключительного экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uаААА по национальной шкале.

Благодаря слаженной работе команда банка смогла войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.

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