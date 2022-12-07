IBOX BANK продовжує зростати: нові відділення відкриті ще у двох областях

Деталі

Незважаючи на війну, IBOX BANK продовжує розширювати географію присутності на території України. Слідом за відкритими восени 2022 року 26 новими відділеннями, фінустанова продовжує розширювати свою мережу. Зазначимо, що раніше відділення з'явилися у Києві та 10 областях України.

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«В останні роки ми активно розвивалися, знаходячи нові продукти, та росли. Протягом минулого року кредитно-інвестиційний портфель показав приріст 67%, а балансовий капітал збільшився на 136%. Ці показники, зокрема, дозволили нам вирости вдвічі 2022 року навіть попри підлу війну з боку країни спонсора-тероризму. Поточний рік для всіх українців – рік незламності та єдиний вихід для нас – це рух до Перемоги, Перемоги кожного на своїй ділянці фронту», – відзначила Голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова

У жовтні поточного року IBOX BANK з'явився у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях, розширили свою присутність у Києві та Київській області, а ще у Житомирській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській та Львівської областях.

Представники IBOX BAN заявляють, що завдяки великому досвіду їхньої компанії вони можуть надати підтримку регіональному бізнесу, пропонуючи конкурентоспроможні фінансові продукти. Крім того, банк має намір значно збільшити кількість працівників, які будуть працевлаштовані до нових відділень, яких у поточному році планують відкрити ще 20.

Довідка

IBOX BANK – перший в Україні транзакційний банк, який надає всі види послуг юридичним та фізичним особам. На українському ринку з 1993 року. 2013 року був визнаний найстабільнішим, а 2020 року став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу.

Акціонери банку дотримуються позиції виключного економічного патріотизму та інвестували весь минулорічний дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень. У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

Завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.