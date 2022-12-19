IBOX BANK открыл новое отделение на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK открыл еще одно отделение в Киеве. Оно находится по адресу ул. Крещатик 7/11. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Банка.
Детали
Просторное двухэтажное отделение будет предоставлять клиентам Банка все виды банковских услуг: размещение депозитов, открытие карт любого класса, открытие счетов юридических и физических лиц, осуществление любых видов кассовых и валютообменных операций. Получив статус VIP, Вас будет обслуживать отдел VIP-обслуживания на главной площади Киева.
Впервые в отделении IBOX BANK появилась зона 24/7, где клиенты будут иметь круглосуточный доступ к отдельным услугам. Также в отделении на Крещатике будут обслуживать VIP-клиенты.
Напомним
В этом году IBOX BANK уже открыл 34 новых отделения.
В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.
Также в этом году банк вошел в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банковских учреждений Украины.