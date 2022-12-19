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IBOX BANK открыл новое отделение на Крещатике

IBOX BANK открыл новое отделение на Крещатике

Киев • УНН

 • 943877 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK открыл еще одно отделение в Киеве. Оно находится по адресу ул. Крещатик 7/11. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Банка.

Детали

Просторное двухэтажное отделение будет предоставлять клиентам Банка все виды банковских услуг: размещение депозитов, открытие карт любого класса, открытие счетов юридических и физических лиц, осуществление любых видов кассовых и валютообменных операций. Получив статус VIP, Вас будет обслуживать отдел VIP-обслуживания на главной площади Киева.

Впервые в отделении IBOX BANK появилась зона 24/7, где клиенты будут иметь круглосуточный доступ к отдельным услугам. Также в отделении на Крещатике будут обслуживать VIP-клиенты.

Напомним

В этом году IBOX BANK уже открыл 34 новых отделения.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

Также в этом году банк вошел в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банковских учреждений Украины. 

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