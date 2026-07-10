Новое подозрение по делу "Мидас": бывшего чиновника "Энергоатома" уличили в легализации более 30 млн грн

По делу «Мидас» объявлено новое подозрение. Как сообщили в НАБУ, речь идет о бывшем должностном лице «Энергоатома» — в материалах дела «Тенор». Он был изобличен в легализации более 30 млн грн, передает УНН.

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о новом подозрении по делу «Мидас». Речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия – Тенор). Его подозревают в отмывании средств, полученных по преступной схеме, известной под названием «Шлагбаум» - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Детали дела

В рамках досудебного расследования детективами НАБУ установлено, что с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн, полученных от реализации этой схемы.

На полученные средства экс-чиновник приобрел два люксовых автомобиля «Mercedes-Benz» общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму в эквиваленте более 19 млн грн), а также различные предметы роскоши.

Чтобы скрыть происхождение средств и сделать невозможным раскрытие преступления, подозреваемый использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкое лицо.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по раскрытию коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом». Операция получила название «Мидас».

В НАБУ обнародовали «пленки» по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали «интересный артефакт» с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. «В целом через так называемую „прачечную“ прошло около 100 млн дол. США», рассказали в НАБУ.