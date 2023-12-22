"Новое" лицо со старыми схемами: кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей
Кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей.
Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера
Обломки сбитых беспилотников "Шахид" в Киеве вызвали пожары и повреждения зданий в трех районах, два человека пострадали. УНН опубликовал кадры последствий падения беспилотника в Соломенском районе, снятые с квадрокоптера.
После санкций США танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию - СМИ
Почти 5 миллионов баррелей российской нефти "Сокол" задерживаются на пути в Индию из-за новых санкций США, направленных против танкеров, которые нарушают установленные "Большой семеркой" ценовые лимиты. Санкции, которые коснулись восьми судов, в том числе шести из государственной компании "Совкомфлот", привели к тому, что корабли застряли у индийского побережья.
Чешское правительство объявило государственный траур в память о жертвах стрельбы в Карловом университете
Правительство Чехии объявило 23 декабря днем национального траура по жертвам стрельбы в Карловом университете, где 14 человек были убиты студентом, который также погиб. Граждан призывают почтить память погибших минутой молчания.
"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді
Сотни украинцев начали собственный бизнес, включая выпечку хлеба и экофермерство, благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє", организованному "МХП-Громаді", несмотря на продолжающиеся военные вызовы. Победители получили финансирование на реализацию своих инновационных проектов, ориентированных на потребности громад.
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
Президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание.
Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине
Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине, задев пять областей, движение по основным дорогам есть.
Вражеская атака дронов: в Киевской области обломки повредили три дома
Обломки российского беспилотника повредили три частных дома в Киевской области, один из них загорелся, но его быстро потушили; о жертвах не сообщается.
Бесконечно смелые люди - Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Президент Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником, отметив их храбрость и преданность делу в сложных условиях.
Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает
Президент Украины Зеленский подписал закон, который упрощает импорт гуманитарной помощи, в частности освобождает от налогообложения автомобили для военных нужд. Закон также поддерживает энергетический сектор и требует электронной отчетности о помощи с 2024 года.