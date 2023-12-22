"Новое" лицо со старыми схемами: кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей

Одним из самых активных членов так называемого "гуманитарного штаба" Владимира Гройсмана в Винницкой области является гендиректор КП "Винницаоблтеплоэнерго", представитель партии экс-премьера Андрей Ковалев.

Этого человека обвиняли в причастности к земельному дерибану и косвенном подкупе избирателей. А теперь называют едва ли не новым лицом "Украинской стратегии Гройсмана", пишет УНН.

Земельный дерибан и политические перебежки

Впервые в Винницкий областной совет Андрей Ковалев попал в 2015 году от "Самопомощи" - партии мэра Львова Андрея Садового, которая в то время имела определенный политический вес в Украине.

В 2018 году через Винницкий облсовет несколько раз пытались протащить решение о выделении 10 гектаров леса частной структуре, но ни разу оно не набирало необходимого количества голосов. Писали, что вопрос лоббировала политсила тогдашнего президента Петра Порошенко.

В декабре 2018 года благодаря четырем решающим голосам депутатов от "Самопомощи" вопрос таки удалось протолкнуть. Одним из тех, кто проголосовал за земельный дерибан, был именно Андрей Ковалев.

Начался скандал, а депутаты начали убеждать, что кнопки "за" они нажали случайно.

В партии устроили разбор полетов, а четырем депутатам предложили пройти полиграф. Трое из них согласились, и, как утверждал экс-нардеп от "Самопомощи" Олег Лаврик, только Ковалева заподозрили во лжи.

"Относительно Вадима Соляника и Сергея Стадника результаты детектора являются вполне положительными, что свидетельствует о том, что на самом деле они не не сориентировались. Что касается Андрея Ковалева, который прошел детектор лжи, то по нескольким вопросам полиграфолог дал заключение, что с вероятностью 98% интервьюер говорил неправду", - сказал Лаврик.

Но, судя по всему, этот досадный факт особо Ковалева не беспокоил. Он, видимо, уже тогда понял, что "Самопомощь" - это бесперспективно. У июне 2019 года он вышел из политсилы Садового и перекочевал в партию Игоря Смешко, который на президентских выборах набрал относительно неплохие 6%.

Правда, смена политической крыши совсем не помогла Ковалеву прыгнуть в кресло народного депутата. На внеочередных парламентских выборах в своем округе он занял более чем скромное шестое место.

Гуманитарный штаб имени Гройсмана: кто заведует финансами?

На этом "любовь" Ковалева и Смешко закончилась, и в 2020 году наш герой прибился к "Украинской стратегии Гройсмана", от которой стал депутатом Винницкого областного совета. И есть подозрение, что именно при содействии УСГ возглавил коммунальное предприятие "Винницаоблтеплоэнерго" в 2021 году. Хотя, ни к теплу, ни к энергетике он никакого отношения не имеет, потому что по первому образованию - экономист, а по второму - юрист.

В УСГ из "Самопомощи", кстати, Ковалев попал не один, а с Игорем Хмилем, который сейчас занимается тем, что пытается поставить Тростянецкую ОТГ под тотальный контроль партии Гройсмана.

А Ковалев в стенах облсовета вернулся к таким любимым ему земельным вопросам.

В разгар российского вторжения, в сентябре 2022 года, Ковалев как председатель комиссии облсовета по вопросам по вопросам строительства, коммунального имущества, транспорта и развития инфраструктуры пытался протолкнуть вопрос о выделении трех гектаров земли КП "Винобллес" под коммерческую жилую застройку. Однако, голосов для этого не хватило.

Гуманитарка в обмен на паспорт

В штаб, который председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый и мэр Винницы Сергей Моргунов создали под Гройсмана, Ковалев попал в качестве представителя благотворительного фронта "Винница - комфортный и безопасный город".

В 2018 году Ковалева неоднократно обвиняли в том, что он с помощью этой структуры, под видом раздачи гуманитарной помощи, занимается косвенным подкупом избирателей. Ведь продуктовые наборы от Ковалева давали не просто так, а в обмен на паспортные и другие данные.

Кто в теме, тот знает, что таким образом формировалась сетка потенциального электората.

И что самое интересное, гуманитарку, которой Ковалев задабривал своих потенциальных избирателей, он получал из-за границы. То есть, ему формирование своей сетки ничего не стоило.

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Этих методов фонд Ковалева не чурается и сейчас. В объявлении фонда четко указано, для получения гуманитарки обязательно надо приходить с документом, удостоверяющим личность.

Вот и получается, что во время войны, когда вся страна работает на нашу победу, партия Гройсмана работает на будущие выборы. А Ковалев не оставляет надежды попасть в Верховную Раду.

По крайней мере, как пишут местные СМИ, именно его в УСГ рассматривают как одно из новых лиц этой партии...

А отсюда, соответственно и такая "благотворительная" и медийная активность Ковалева.