Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Содержание людей в нечеловеческих условиях в психоневрологическом интернате, покупка элитной недвижимости в Испании, вождение в нетрезвом состоянии в комендантский час - вот такой перечень скандалов, в причастности к которым обвиняют Игоря и Ирину Ивасюк. Ивасюки - известная в Виннице политически-образовательная чета из орбиты экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Сейчас они участвуют в "бурной" деятельности так называемого "гуманитарного штаба", который мэр Винницы Моргунов и председатель Винницкого облсовета Соколовый создали специально для пиара Владимира Борисовича, пишет УНН.

Из математиков в гуманитарии

Свою политическую карьеру Игорь Ивасюк начинал как обычный учитель математики и информатики в Винницкой школе №30. В этом же учебном заведении дослужился до должности директора, с которой в 2005 году прыгнул в кресло начальника Управления образования и науки Винницкой облгосадминистрации. В 2014 году пошел на повышение и занял должность заместителя председателя Винницкой ОГА. Трижды избирался депутатом Винницкого городского совета.

В 2020 году попал в Винницкий облсовет от "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ) и стал заместителем председателя.

В декабре 2019 году общественность и депутаты облсовета требовали от тогдашнего председателя ОГА Владислава Скальского уволить Ивасюка с должности из-за скандала вокруг Плисковского психоневрологического интерната. Активисты задокументировали грубые нарушения прав подопечных этого заведения. Людей удерживали в нечеловеческих условиях - полностью раздетыми. В закрытой комнате на холодном кафельном полу.

Медицинская отрасль входила в сферу полномочий Ивасюка, но тогда ему удалось удержаться на должности. Даже несмотря на открытое по этому вопиющему факту уголовное производство.

Местные СМИ писали, что в 2017 году именно Ивасюк благодаря должности заместителя поспособствовал выведению из коммунальной собственности почти 1 гектара земли. На 70 сотках возвели элитный жилой комплекс. А 12 соток, как утверждают журналисты, досталось самому Ивасюку, где его семья возвела особняк.

Удивлялись журналисты и состоянию Ивасюка. По состоянию на январь 2021 года в его декларации значились 100 тысяч долларов, 60 тысяч евро и 400 тысяч гривен, что для чиновника с образовательным прошлым выглядело немного многовато.

А вот для человека, которого СМИ обвиняли в покупке элитной недвижимости в Испании, может даже и мало. Информация об этом появилась в мае 2021 года. Ивасюк все отрицал, и даже обещал судиться с журналистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуманитарный штаб имени Гройсмана: кто заведует финансами.

Жена любит скорость

Не менее интересным персонажем является и жена Игоря Ивасюка Ирина Ивасюк. Она активная партийная деятельница "Украинской стратегии Гройсмана". Вместе с мэром Винницы Сергеем Моргуновым Ивасюк является уполномоченной лицом областной парторганизации УСГ и одновременно руководителем ее секретариата. Депутат областного совета от этой политической силы. Принимает активное участие в работе уже упомянутого гуманитарного штаба.

Из трех высших образований имеет одно педагогическое, которое, судя по всему и свело ее с мужем, ведь практику она проходила в той же школе, где он учительствовал. Сейчас Ивасюк является директором коммунального предприятия "Винницкая городская централизованная библиотечная система", и одновременно занимается предпринимательской деятельностью: предоставляет в аренду недвижимое имущество.

Как утверждают местные СМИ, Ирина Ивасюк дружит с Мариной Порошенко, с которой познакомилась во время обучения в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Именно благодаря этому знакомству политическая карьера Ивасюка пошла вверх. По крайней мере, заместителем председателя ОГА он стал именно при каденции Петра Порошенко.

В августе этого года Ирина Ивасюк попалась пьяной за рулем, да еще и в комендантский час. Ивасюк объясняла, что ей, якобы, срочно надо было забрать какие-то документы, и поэтому она села в машину. Пройти освидетельствование на состояние опьянения она отказалась, а согласилась на это только через два часа после инцидента, после того как на нее составили протокол.

Как писали СМИ, она через председателя облсовета, своего однопартийца и бывшего прокурора Винницкой области Вячеслава Соколового пыталась решить дело в суде. Но, судя по всему, политический спрут Гройсмана не добавился, как минимум, к некоторым винницким судьям.

В ноябре Винницкий апелляционный суд вернул Ивасюк ее жалобу и тем самым оставил в силе решение суда первой инстанции от 10 октября, которым Ивасюк была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). Тогда суд наложил на нее штраф в 17 тысяч гривен и лишил права управления авто на год.

Говорим "гуманитарный штаб" - имеем в виду партия Гройсмана

Учитывая политические биографии Игоря и Ирины Ивасюков, становится понятно, что их присутствие в так называемом "гуманитарном штабе" является яркой иллюстрацию того, что его основная цель вовсе не помощь военным и людям, пострадавшим от войны, а пиар персонально Гройсмана, и коллективно его партии.

Напомним

Недавно так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана снова попал в скандал, когда пиарился на раздаче продуктовых наборов за бюджетные средства.