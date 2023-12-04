Гуманитарный штаб имени Гройсмана: кто заведует финансами?

С конца марта прошлого года в Винницкой области действует так называемый Межрегиональный гуманитарный координационный штаб. Структура с непонятным статусом и полномочиями, но с довольно интересными фигурами в его составе.

Созданный штаб был совместным распоряжением мэра Винницы Сергея Моргунова и председателя Винницкого областного совета Вячеслава Соколового - членами партии "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ). Поэтому, нет ничего удивительного, что возглавить его они предложили экс-премьер-министру Украины и своему партийному боссу - Владимиру Гройсману.

Но и без Владимира Борисовича в этом штабе хватает интересных, а местами, можно сказать, даже одиозных персонажей.

От водоканала до Кабмина

Одним из членов гуманитарного штаба является первый заместитель главы Винницкого облсовета Владимир Кистион. В облсовет он попал от УСГ. Его трудовой путь и карьерный рост неразрывно связаны с Гройсманом.

В 2001 году Кистион возглавил коммунальное предприятие "Винницаоблводоканал".

В 2008 году стал заместителем мэра Винницы Гройсмана, в 2011 - первым заместителем.

В октябре 2014 года Кистиона назначили первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

После того, как Гройсман стал председателем Верховной Рады, Кистион перешел на работу в Управление делами Аппарата ВР.

Вершина карьеры - вице-премьер-министр, ответственный за энергетику, экологию и использование недр. Эту должность Кистион получил в апреле 2016, когда все тот же Гройсман возглавил правительство.

По данным портала "Слово и Дело", Кистион при заходе на должность дал 33 обещания из которых выполнил лишь 7, а 10 откровенно провалил. Были у него, видимо, более важные дела, чем государственнические.

В июле 2019 года в СБУ сообщили, что "обнаружили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины". По информации СМИ, схема выглядела следующим образом: в тендере на строительство или реконструкцию объектов побеждала своя фирма, которой перечислялись деньги. Но работы на объектах осуществляли коммунальные предприятия силами своих работников. Тем временем своя фирма нанимала на работу фиктивных рабочих, покупала несуществующие строительные материалы, а средства оседали в карманах организаторов схемы. В частности речь идет об ООО "Микс Лайт", владельцем которого до августа 2018 года был сын Владимира Кистиона - Дмитрий. Интересно, что эта фирма также имела юридический адрес в помещении, часть которого была на балансе винницкого водоканала.

Фамилию вице-премьера официально не озвучивали, а сам Кистион все обвинения в свой адрес отверг.

"Это не что иное, по моему мнению, как политический заказ, к которому привлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось!!!" - заявил тогда Кистион.

Но согласитесь странно - фирмы паразитируют на тендерах в Виннице, сын Кистиона некоторое время возглавляет одну из них, СБУ говорит о причастности вице-премьера, но сам Кистон-старший заявляет, что это не он. А кто же тогда? В правительстве Гройсмана, кроме Кистиона было еще 5 вице-премьеров, значит Кистион-младший договорился с кем-то из них? И при содействии кого-то из них фирмы в Виннице злоупотребляли на тендерах?

Поместье на земле водителя

Но привлечь к себе внимание Владимир Кистион успел еще до этого досадного случая. Когда Кистион руководил винницким водоканалом, земли этого коммунального предприятия начали отдавать под частную застройку. Десять соток земли получил водитель нашего фигуранта - Юрий Пындык. А элитный особняк с бассейном построил Кистион, и записал на своего сына.

Интересно, что ни земли, ни дома в декларации Кистиона не было.

"На вопрос о происхождении средств на возведение такого имения, у вице-премьера также нашлось объяснение - строил на две семьи: "Значит, дом строил я - ну, потому что он (сын - ред.) женат был, мы со сватом строили".

То, что он жил в этом доме, новый чиновник не опровергает. Говорит, что не вносил его в свою декларацию, как имущество во временном пользовании, потому что сын ему просто "позволял" там жить на выходных.

Итак, землю новый украинский вице-премьер не декларировал, потому что она оформлена на водителя, а дом не декларировал, потому что он оформлен на сына. Очень удобно, если бы все тайное рано или поздно не становилось явным", - говорилось в расследовании Радио Свобода от 22 апреля 2016 года.

"Отличился" Кистион и своей работой в аппарате ВР. После того как они с Гройсманом ушли в правительство, депутаты еще долго не могли понять, на какие компьютеры в Раде потратили почти 75 миллионов гривен. А также подозревали, что расходы на автобазу и столовую украинского парламента существенно завышены.

Казалось бы, какое отношение к гуманитарной деятельности может иметь человек с таким "послужным" списком? Ответ прост - правильное распределение привлеченных средств, которое можно поручить исключительно доверенному лицу. Господин Кистион для Владимира Гройсмана свой и проверенный делами и временем.