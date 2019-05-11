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Новый закон в Словакии ограничивает исполнение государственного гимна других стран

Киев  •  УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Парламент Словакии принял закон, который устанавливает ограничения на использование государственных символов и исполнение государственного гимна иностранных государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

В частности, закон позволяет исполненин государственного гимна иностранного государства только при условии присутствия на акции официальной делегации этой страны.

Также принятый закон предусматривает, что на одежде словацких спортсменов во время соревнований обязательно должен быть изображен государственный герб страны. Также описывается стартовый номер спортсмена, но никаких других символов, например, символики спортивного клуба, быть не может.

Закон должен вступить в силу в середине мая, что может повлечь ряд проблем. Ведь в Братиславе и Кошице с 10 мая до 26 мая продлится Чемпионат мира по хоккею. По установленной традиции, после соревнований для команды-победителя выполняют государственный гимн. Будет ли соблюдена эта традиция в этом году - пока неизвестно.

Закон об использовании государственной символики президент Словакии Андрей Киска не подписал, однако во время нынешнего повторного голосования в парламенте большинством голосов вето президента было отменено.

Одна из крупнейших политических партий Словакии, словацко-венгерская Мost-HÍD вышла с предложением внести изменения в этот закон, в частности, предоставить возможность и общественности во время акций проигрывать или петь гимн другого государства. В ближайшее время парламент Словакии должен рассмотреть это предложение и вынести соответствующее постановление.

Напомним, в словацком городе Кошице состоялась церемония открытия, а также стартовые два поединка чемпионата мира по хоккею.

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