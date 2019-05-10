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У Словаччині стартував чемпіонат світу з хокею, відбулися два перші матчи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У словацькому місті Кошице відбулася церемонія відкриття, а також стартові два поєдинки чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

У групі А Фінляндія завдала поразки родоначальникам даного виду спорту Канаді – 3:1. У складі переможців двічі відзначився Какко і одного разу Іломакі. За "кленових листків" закидав Маршессо.

В іншому протистоянні, вже у групі В, росіяни обіграли норвежців 5:2.

Також в перший день змагань пройдуть поєдинки США – Словаччина і Чехія – Швеція.

Додамо також, участь у змаганнях беруть по 8 вісім команд в двох групах – по чотири збірні пройдуть до 1/4 фіналу, а останні команди вилетять в нижчий Дивізіон ІА.

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