В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, состоялись два первых матча

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 83969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104743 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106288 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130594 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138881 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144801 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130227 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, состоялись два первых матча

В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, состоялись два первых матча

Киев  •  УНН

 • 8092 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В словацком городе Кошице состоялась церемония открытия, а также стартовых два поединка чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В группе А Финляндия нанесла поражение родоначальникам данного вида спорта Канаде - 3:1. В составе победителей дважды отличился Какку и однажды Иломаки. За "кленовых листьев" забросил Маршессо.

В другом противостоянии, уже в группе В, россияне обыграли норвежцев 5:2.

Также в первый день соревнований пройдут поединки США - Словакия и Чехия - Швеция.

Добавим также, участие в соревнованиях принимают по 8 восемь команд в двух группах - по четыре сборные пройдут в 1/4 финала, а последние команды вылетят в низший дивизион ИА.

Украинские Национальные Новости

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