В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, состоялись два первых матча
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В словацком городе Кошице состоялась церемония открытия, а также стартовых два поединка чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В группе А Финляндия нанесла поражение родоначальникам данного вида спорта Канаде - 3:1. В составе победителей дважды отличился Какку и однажды Иломаки. За "кленовых листьев" забросил Маршессо.
В другом противостоянии, уже в группе В, россияне обыграли норвежцев 5:2.
Также в первый день соревнований пройдут поединки США - Словакия и Чехия - Швеция.
Добавим также, участие в соревнованиях принимают по 8 восемь команд в двух группах - по четыре сборные пройдут в 1/4 финала, а последние команды вылетят в низший дивизион ИА.