В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, состоялись два первых матча

В группе А Финляндия нанесла поражение родоначальникам данного вида спорта Канаде - 3:1. В составе победителей дважды отличился Какку и однажды Иломаки. За "кленовых листьев" забросил Маршессо.

В другом противостоянии, уже в группе В, россияне обыграли норвежцев 5:2.

Также в первый день соревнований пройдут поединки США - Словакия и Чехия - Швеция.

Добавим также, участие в соревнованиях принимают по 8 восемь команд в двух группах - по четыре сборные пройдут в 1/4 финала, а последние команды вылетят в низший дивизион ИА.