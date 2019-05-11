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Новий закон у Словаччині обмежує виконання державного гімну інших країн

Новий закон у Словаччині обмежує виконання державного гімну інших країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Парламент Словаччини ухвалив закон, який встановлює обмеження на використання державних символів і виконання державного гімну іноземних держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Зокрема закон дозволяє виконання державного гімну іноземної держави лише за умови присутності на акції офіційної делегації цієї держави.

Також ухвалений закон передбачає, що на одязі словацьких спортсменів під час змагань обов’язково має бути зображений державний герб країни. Також може бути зображений стартовий номер спортсмена, але жодних інших символів, наприклад, символіки спортивного клубу, бути не може.

Закон має набути чинності всередині травня, що може спричинити низку проблем. Адже у Братиславі і Кошицях з 10 травня до 26 травня триватиме Чемпіонат світу з хокею. За встановленою традицією, після змагань для команди-переможця виконують державний гімн. Чи буде дотримана ця традиція цього року – наразі невідомо.

Закон про використання державної символіки президент Словаччини Андрей Кіска не підписав, однак під час нинішнього повторного голосування в парламенті більшістю голосів вето президента було скасоване.

Одна з найбільших політичних партій Словаччини, словацько-угорська МOST-HÍD вже вийшла з пропозицією внести зміни до цього закону, зокрема, надати можливість і громадськості під час акцій програвати чи співати гімн іншої держави. Ближчим часом парламент Словаччини має розглянути цю пропозицію і винести відповідну постанову.

Нагадаємо, у словацькому місті Кошице відбулася церемонія відкриття, а також стартові два поєдинки чемпіонату світу з хокею.

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