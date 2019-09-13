Новый состав ЦИК: в КИУ сделали предположение о распределении квот между фракциями
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В комитете избирателей Украины допускают, что "Батькивщина" и "За жизнь" могут получить по 2 представителя в составе Центральной избирательной комиссии, в то время как "ЕС" и "Голос" - по одному. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, передает УНН.
"Досрочное прекращение полномочий состава ЦИК стало возможным благодаря 53-м голосам депутатов от "Батькивщины" и "За жизнь". Их голосование - мелкие политические торги. По моей информации, партия власти рассчитается за эти голоса увеличенными квотами в новом Центризбиркоме. Поэтому, очевидно, "Батькивщина" и "За жизнь" могут получить по 2 представителя, в то время как ЕС и "Голос" - по одному", - говорится в сообщении.
Большинство кандидатур в ЦИК получат слуги народа - 8 мест в случае уменьшения количества членов Комиссии до 15-ти.
"Это Постановление - не только одно из самых абсурдных решений нового парламента. Оно может иметь достаточно серьезные последствия в будущем. Это подрыв доверия к ЦИК как к институту, увеличение недоверия к избирательным процессам и результатам волеизъявления. Кроме того - соблазн новых членов ЦИК руководствоваться не только нормами закона, но и политической целесообразностью", - говорится в сообщении.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.