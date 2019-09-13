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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56913 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102920 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110006 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119534 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148220 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148624 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Новый состав ЦИК: в КИУ сделали предположение о распределении квот между фракциями

Новый состав ЦИК: в КИУ сделали предположение о распределении квот между фракциями

Киев  •  УНН

 • 18914 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В комитете избирателей Украины допускают, что "Батькивщина" и "За жизнь" могут получить по 2 представителя в составе Центральной избирательной комиссии, в то время как "ЕС" и "Голос" - по одному. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, передает УНН.

"Досрочное прекращение полномочий состава ЦИК стало возможным благодаря 53-м голосам депутатов от "Батькивщины" и "За жизнь". Их голосование - мелкие политические торги. По моей информации, партия власти рассчитается за эти голоса увеличенными квотами в новом Центризбиркоме. Поэтому, очевидно, "Батькивщина" и "За жизнь" могут получить по 2 представителя, в то время как ЕС и "Голос" - по одному", - говорится в сообщении.

Большинство кандидатур в ЦИК получат слуги народа - 8 мест в случае уменьшения количества членов Комиссии до 15-ти.

"Это Постановление - не только одно из самых абсурдных решений нового парламента. Оно может иметь достаточно серьезные последствия в будущем. Это подрыв доверия к ЦИК как к институту, увеличение недоверия к избирательным процессам и результатам волеизъявления. Кроме того - соблазн новых членов ЦИК руководствоваться не только нормами закона, но и политической целесообразностью", - говорится в сообщении.

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Ранее Рада прекратила полномочия членов ЦИК.

Украинские Национальные Новости

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