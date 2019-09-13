Новий склад ЦВК: у КВУ зробили припущення щодо розподілу квот між фракціями

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У комітеті виборців України припускають, що “Батьківщина” і “За життя” можуть отримати по 2 представники у складі Центральної виборчої комісії, у той час як “ЄС” і “Голос” — по одному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, передає УНН.