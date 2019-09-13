Новий склад ЦВК: у КВУ зробили припущення щодо розподілу квот між фракціями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У комітеті виборців України припускають, що “Батьківщина” і “За життя” можуть отримати по 2 представники у складі Центральної виборчої комісії, у той час як “ЄС” і “Голос” — по одному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, передає УНН.
“Дострокове припинення повноважень складу ЦВК стало можливим завдяки 53-м голосам депутатів від „Батьківщини“ і „За життя“. Їх голосування — дрібні політичні торги. За моєю інформацією партія влади розрахується за ці голоси збільшеними квотами у новому Центрвиборчкомі. Тому, очевидно, „Батьківщина“ і „За життя“ можуть отримати по 2 представники, у той час як ЄС і „Голос“ — по одному”, — йдеться в повідомленні.
Більшість кандидатур у ЦВК отримають слуги народу — 8 місць у разі зменшення кількості членів Комісії до 15-ти.
“Ця Постанова — не лише одне із найбільш абсурдних рішень нового парламенту. Вона може мати досить серйозні наслідки у майбутньому. Це підрив довіри до ЦВК як до інституції, збільшення недовіри до виборчих процесів і результатів волевиявлення. Крім того — спокуса нових членів ЦВК керуватися не лише нормами закону, але й політичною доцільністю”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.