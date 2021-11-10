Новый поток лавы вулкана на Ла-Пальме достиг океана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня новый лавовый поток от вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на испанском острове Ла-Пальма, достиг океана. Об этом сообщило испанское министерство транспорта, мобильности и городской повестки дня, информирует УНН.
Цитата
"Лава вновь достигла Атлантического океана в 01:45 по местному времени в районе пляжа Лос-Гиррес", — говорится в сообщении.
Детали
Контакт раскаленной вулканической лавы с соленой водой может спровоцировать выброс вредных газов. 50 лет назад зафиксировали смертельный случай из-за вдыхания таких испарений.
Однако власти заявили, что жителям не нужно изолироваться в своих домах, как это было месяц назад во время первой "встречи" лавы с океаном.
"В новой изоляции нет нужды, потому что жители находятся далеко от места контакта с водой", — сообщил агентству Reuters представитель службы экстренной помощи.
La lava alcanzó nuevamente el#Atlánticoa la 1:45 horas en el entorno de la playa de#LosGuirres.
Los medios de@salvamentogob, coordinados por la Dirección General de Marina Mercante#DGMMpermanecen atentos.#ErupcionLaPalmapic.twitter.com/MZY5nJXE8F
Напомним
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Лава поглотила более чем 600 гектаров земли и разрушила больше 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.
Из-за соображений безопасности из Ла-Пальмы эвакуировали примерно 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.
На Ла-Пальме повышена сейсмологическая активность. Были зарегистрированы десятки землетрясений, в том числе с магнитудой 5 баллов.