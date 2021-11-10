Новий потік лави вулкана на Ла-Пальмі сягнув океану

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"Лава знову сягнула Атлантичного океану о 01:45 за місцевим часом в районі пляжу Лос-Гіррес", — ідеться у повідомленні.

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Контакт розжареної вулканічної лави із солоною водою може спровокувати викид шкідливих газів. 50 років тому зафіксували смертельний випадок через вдихання таких випарів.

Проте влада заявила, що жителям не потрібно ізолюватися у своїх будинках, як це було місяць тому під час першої "зустрічі" лави з океаном.

"У новій ізоляції немає потреби, тому що жителі перебувають далеко від місця контакту з водою", — повідомив агентству Reuters представник служби екстреної допомоги.

La lava alcanzó nuevamente el #Atlántico a la 1:45 horas en el entorno de la playa de #LosGuirres.



Los medios de @salvamentogob, coordinados por la Dirección General de Marina Mercante #DGMM permanecen atentos.#ErupcionLaPalma pic.twitter.com/MZY5nJXE8F

Нагадаємо

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Лава поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

Із міркувань безпеки з Ла-Пальми евакуювали приблизно 7 тис. людей, постраждалих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.

На Ла-Пальмі підвищена сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, зокрема із магнітудою 5 балів.