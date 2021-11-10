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Новий потік лави вулкана на Ла-Пальмі сягнув океану

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні новий лавовий потік від вулкана Кумбре-В’єха, розташованого на іспанському острові Ла-Пальма, сягнув океану. Про це повідомило іспанське міністерство транспорту, мобільності та міського порядку денного, інформує УНН.

Новий потік лави вулкана на Ла-Пальмі сягнув океану

Цитата

"Лава знову сягнула Атлантичного океану о 01:45 за місцевим часом в районі пляжу Лос-Гіррес", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Контакт розжареної вулканічної лави із солоною водою може спровокувати викид шкідливих газів. 50 років тому зафіксували смертельний випадок через вдихання таких випарів.

Проте влада заявила, що жителям не потрібно ізолюватися у своїх будинках, як це було місяць тому під час першої "зустрічі" лави з океаном.

"У новій ізоляції немає потреби, тому що жителі перебувають далеко від місця контакту з водою", — повідомив агентству Reuters представник служби екстреної допомоги.

La lava alcanzó nuevamente el #Atlántico a la 1:45 horas en el entorno de la playa de #LosGuirres.

Los medios de @salvamentogob, coordinados por la Dirección General de Marina Mercante #DGMM permanecen atentos.#ErupcionLaPalma pic.twitter.com/MZY5nJXE8F

— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) November 10, 2021

Нагадаємо

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Лава поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

Із міркувань безпеки з Ла-Пальми евакуювали приблизно 7 тис. людей, постраждалих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.

На Ла-Пальмі підвищена сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, зокрема із магнітудою 5 балів. 

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