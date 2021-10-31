На іспанському острові Ла-Пальма стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Іспанії на острові Ла-Пальма стався найпотужніший, з моменту виверження вулкана Кумбре-В'єха у вересні, землетрус магнітудою 5. Про це повідомляє УНН з посиланням на Volcano Discovery.
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Землетрус стався о 07:24 за місцевим часом, гіпоцентр залягав на глибині 35 км.
Згідно з інформацією, на острові Ла-Пальма було зафіксовано 22 землетруси, магнітуда семи з них перевищувала 3.
Нагадаємо
Виверження вулкана Кумбре-В'єха на Ла-Пальмі розпочалося 19 вересня. Тоді лава вже поглинула понад 600 гектарів землі та зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.
З міркувань безпеки з Ла-Пальми було евакуйовано близько 7 тис. осіб, потерпілих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.
25 жовтня на острові посилилося виверження вулкана Кумбре-В'єха після появи нових тріщин.
29 жовтня на Ла-Пальмі посилилася сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, проте їхня магнітуда не перевищувала 4,8.