На іспанському острові Ла-Пальма стався потужний землетрус

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Землетрус стався о 07:24 за місцевим часом, гіпоцентр залягав на глибині 35 км.

Згідно з інформацією, на острові Ла-Пальма було зафіксовано 22 землетруси, магнітуда семи з них перевищувала 3.

Нагадаємо

Виверження вулкана Кумбре-В'єха на Ла-Пальмі розпочалося 19 вересня. Тоді лава вже поглинула понад 600 гектарів землі та зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

З міркувань безпеки з Ла-Пальми було евакуйовано близько 7 тис. осіб, потерпілих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.



25 жовтня на острові посилилося виверження вулкана Кумбре-В'єха після появи нових тріщин.

29 жовтня на Ла-Пальмі посилилася сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, проте їхня магнітуда не перевищувала 4,8.



