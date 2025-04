На Ла-Пальме усилилось извержение вулкана: образовался "лавовый фонтан"

Детали

В эти выходные на склонах вулкана Кумбре-Вьеха появились новые трещины, что привело к более интенсивному извержению и образованию “гигантского лавовового фонтана”.

Сообщают, что сейчас вулкан извергается активнее, чем когда-либо. Потоки лавы имеют ширину около 3 км.

Власти уже приготовились к очередной эвакуации людей.

The Cumbre Vieja volcano continues to wreak havoc at La Palma, where lava streams like these ones pour from the fissures. The eruption has continued for more than a month and is yet to show any sign of easing [read more: https://t.co/Z1wYhNdK8J] pic.twitter.com/AyY2ic2qnC

— Massimo (@Rainmaker1973) October 25, 2021

Напомним

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.

Из-за соображений безопасности из Ла-Пальмы уже эвакуировали около 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.

В последние дни на Ла-Пальме усилилась сейсмологическая активность. Было зарегистрировано десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,8.