На Ла-Пальмі посилилося виверження вулкана: утворився "лавовий фонтан"

Деталі

Цими вихідними на схилах вулкана Кумбре-В’єха з’явилися нові тріщини, що призвело до інтенсивнішого виверження та утворення “гігантського лавовового фонтану”.

Повідомляють, що зараз вулкан вивергається найактивніше за весь час. Потоки лави мають ширину майже 3 км.

Влада вже приготувалася до чергової евакуації людей.

The Cumbre Vieja volcano continues to wreak havoc at La Palma, where lava streams like these ones pour from the fissures. The eruption has continued for more than a month and is yet to show any sign of easing [read more: https://t.co/Z1wYhNdK8J] pic.twitter.com/AyY2ic2qnC

— Massimo (@Rainmaker1973) October 25, 2021

Нагадаємо

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

Із міркувань безпеки з Ла-Пальми вже евакуювали приблизно 7 тис. людей, постраждалих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.

Протягом останніх днів на Ла-Пальмі посилилася сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, проте їхня магнітуда не перевищувала 4,8.