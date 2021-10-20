На острові Ла-Пальма стався сильний землетрус

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На Ла-Пальмі зафіксували найсильніші підземні поштовхи від початку виверження вулкана Кумбре-В'єха. Землетрус стався в районі муніципалітету Вілья-де-Масо, його епіцентр залягав на глибині 39 км. Магнітуда — 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо

Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.

23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.

25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.

Додамо, на занедбаному подвір'ї, яке оточила вулканічна лава, застрягли три собаки. Їх планують забрати за допомогою 50-кілограмового дрона, оснащеного широкою сіткою.