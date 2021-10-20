На острові Ла-Пальма стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У ніч на 20 жовтня на іспанському острові Ла-Пальма, який потерпає від тривалого виверження вулкана, стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Про це повідомляє УНН із посиланням на VolcanoDiscovery.
Деталі
На Ла-Пальмі зафіксували найсильніші підземні поштовхи від початку виверження вулкана Кумбре-В'єха. Землетрус стався в районі муніципалітету Вілья-де-Масо, його епіцентр залягав на глибині 39 км. Магнітуда — 4,8 бала за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо
Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.
23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.
Додамо, на занедбаному подвір'ї, яке оточила вулканічна лава, застрягли три собаки. Їх планують забрати за допомогою 50-кілограмового дрона, оснащеного широкою сіткою.