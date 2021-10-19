У пастці вулкана: на Ла-Пальмі за допомогою дрона спробують врятувати собак
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Іспанському оператору безпілотника дозволили спробувати врятувати трьох виснажених собак, які застрягли через лаву вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reutres.
Деталі
На іспанському острові Ла-Пальма три собаки вже кілька тижнів перебувають на занедбаному подвір'ї, яке оточила вулканічна лава.
Протягом усього цього часу за допомогою дронів їм скидали пакети з їжею. Собак не могли забрати гелікоптером, тому що через вулканічний попіл заборонено літати.
Представники оператора безпілотників Aerocamaras запропонували план рятувальної операції, який сьогодні органи з надзвичайних ситуацій дозволили реалізувати.
Собак планують забрати за допомогою 50-кілограмового дрона, оснащеного широкою сіткою.
"Це перший раз, коли тварин рятують за допомогою дрона", — заявив генеральний директор оператора безпілотників Хайме Перейра.
За його словами, у безпілотника буде всього вісім хвилин, щоб заманити собаку до сітки і злетіти з нею.
Зазначають, що місія залежить від того, як собаки відреагують на дрон.
"Собаки протягом кількох тижнів їли дуже мало. Вони можуть злякатися безпілотника. Операція справді залежить від їхньої реакції", — додав Перейра.
Нагадаємо
Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будинків, також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.
23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.