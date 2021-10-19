В ловушке вулкана: на Ла-Пальме с помощью дрона попытаются спасти собак
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Испанскому оператору беспилотника разрешили попробовать спасти трех истощенных собак, которые застряли из-за лавы вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reutres.
Детали
На испанском острове Ла-Пальма три собаки уже несколько недель находятся на заброшенном дворе, который окружила вулканическая лава.
В течение всего этого времени с помощью беспилотников им сбрасывали пакеты с едой. Собак не могли забрать вертолетом, потому что из-за вулканического пепла запрещено летать.
Представители оператора беспилотников Aerocamaras предложили план спасательной операции, который сегодня органы по чрезвычайным ситуациям позволили реализовать.
Собак планируют забрать с помощью 50-килограммового дрона, оснащенного широкой сетью.
"Это первый раз, когда животных спасают с помощью дрона", — заявил генеральный директор оператора беспилотников Хайме Перейра.
По его словам, у беспилотника будет всего восемь минут, чтобы заманить собаку в сетку и взлететь с ней.
Отмечают, что миссия зависит от того, как собаки отреагируют на дрон.
"Собаки в течение нескольких недель ели очень мало. Они могут испугаться беспилотника. Операция действительно зависит от их реакции", — добавил Перейра.
Напомним
Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.
23 сентября стало известно, что над островом создадут зоны ограниченного воздушного пространства.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего закрыли местный аэропорт.
28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.