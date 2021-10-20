На острове Ла-Пальма произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В ночь на 20 октября на испанском острове Ла-Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VolcanoDiscovery.
Детали
На Ла-Пальме зафиксировали сильнейшие подземные толчки с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо, его очаг залегал на глубине 39 км. Магнитуда — 4,8 балла по шкале Рихтера.
Напомним
Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.
23 сентября стало известно, что над островом создадут зоны ограниченного воздушного пространства.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего закрыли местный аэропорт.
28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.
Добавим, на заброшенном дворе, который окружила вулканическая лава, застряли три собаки. Их планируют забрать с помощью 50-килограммового дрона, оснащенного широкой сетью.