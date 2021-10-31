На испанском острове Ла-Пальма произошло мощное землетрясение

Детали

Землетрясение произошло в 07:24 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине 35 км.

Согласно информации, на острове Ла-Пальма были зафиксированы 22 землетрясения, магнитуда семи из них превышала 3.

Напомним

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Ла-Пальме началось 19 сентября. Тогда лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.

Из-за соображений безопасности из Ла-Пальмы было эвакуировано около 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.



25 октября на острове усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после появления новых трещин.

29 октября на Ла-Пальме усилилась сейсмологическая активность. Было зарегистрировано десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,8.



