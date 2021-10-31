На испанском острове Ла-Пальма произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Испании на острове Ла-Пальма произошло мощнейшее, с момента извержения вулкана Кумбре-Вьеха в сентябре, землетрясение магнитудой 5. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Volcano Discovery.
Детали
Землетрясение произошло в 07:24 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине 35 км.
Согласно информации, на острове Ла-Пальма были зафиксированы 22 землетрясения, магнитуда семи из них превышала 3.
Напомним
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Ла-Пальме началось 19 сентября. Тогда лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.
Из-за соображений безопасности из Ла-Пальмы было эвакуировано около 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.
25 октября на острове усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после появления новых трещин.
29 октября на Ла-Пальме усилилась сейсмологическая активность. Было зарегистрировано десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,8.