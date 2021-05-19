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Новый нардеп Аксенов под крики "позор" принес присягу в Раде

Киев • УНН

 • 43953 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Андрей Аксенов, которого Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом, принес присягу в Верховной Раде под возгласы "позор" от народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Новый нардеп Аксенов под крики "позор" принес присягу в Раде

Цитата:

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал новоизбранный нардеп, в то время как несколько десятков нардепов в этот момент кричали "позор" с трибуны.

Детали

Присягу Аксенов прнес с места, ведь народные избранники заблокировали трибуну.

После принесения присяги, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк обратилась с запросом в правоохранительные органы Украины.

Цитата:

"Это действительно очень контроверсионный вопрос, который сейчас произошел - принятие присяги народного депутата Аксенова. Я прошу учесть это как публичный запрос председателю СБУ о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны. Соответственно, мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной Рады и каждого народного депутата по этому вопросу", - сказала она.

Контекст

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 50 в Донецкой области. По данным протокола, народным депутатом Украины избран Андрей Аксенов.

Позже ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом.

В то же время, по данным СМИ, СБУ перед выборами предоставляла ЦИК информацию о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

"При рассмотрении вопроса ЦИК публично отреагировала на политическую дискуссию о якобы причастности победителя выборов к сепаратистской деятельности и наличии у него гражданства Российской Федерации. ЦИК разъяснила отсутствие законных возможностей и механизмов отмены регистрации кандидата - гражданина Украины, который одновременно имеет гражданство другой страны. При этом Комиссия напомнила о своей предыдущей идее о предоставлении ей полномочий по отмене регистрации кандидата в случае внесения обоснованного обращения СБУ об осуществлении лицом сепаратистской, террористической, диверсионной деятельности, других преступлений против основ национальной безопасности", - отметили наблюдатели ОПОРЫ в отчете.

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