Новий нардеп Аксьонов під крики "ганьба" склав присягу у Раді

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“Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, присягаю дотримуватись Конституції і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”, — сказав новообраний нардеп, у той час як кілька десятків народних обранців кричали “ганьба” з трибуни.

Деталі

Присягу Аксьонов складав з місця, адже народні обранці заблокували трибуну.

Після складення присяги, заступник голови ВР Олена Кондратюк звернулась із запитом до правоохоронних органів України.

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“Це дійсно дуже контроверсійне питання, яке зараз відбулося — прийняття присяги народного депутата Аксьонова. Я прошу врахувати це як публічний запит до голови СБУ про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. Відповідно, ми просимо дати нам офіційне роз’яснення з цього питання, про що я обов’язково проінформую залу Верховної Ради і кожного народного депутата з цього питання”, — сказала вона.

Контекст

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 50 в Донецькій області. За даними протоколу, народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова.

Пізніше ЦВК зареєструвала Аксьонова народним депутатом.

Водночас, за даними ЗМІ, СБУ перед виборами надавала ЦВК інформацію про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова та попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

"Під час розгляду питання ЦВК публічно зреагувала на політичну дискусію щодо нібито причетності переможця виборів до сепаратистської діяльності та наявності у нього громадянства Російської Федерації. ЦВК роз’яснила відсутність законних можливостей і механізмів скасування реєстрації кандидата — громадянина України, який одночасно має громадянство іншої країни. При цьому Комісія нагадала про свою попередню ідею щодо надання їй повноважень зі скасування реєстрації кандидата у разі внесення обґрунтованого звернення СБУ про здійснення особою сепаратистської, терористичної, диверсійної діяльності, інших злочинів проти основ національної безпеки", - відзначили спостерігачі ОПОРИ у звіті.