ЦВК встановила результати виборів на Донеччині й оголосила Аксьонова переможцем

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 50 в Донецькій області. За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Цитата:

"Відповідно до виборчого законодавства на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 50 з поміткою “Уточнений” Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50. За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова. За нього проголосувало 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ЦВК повідомляється, що далі, відповідно до виборчого законодавства, для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

Після отримання та розгляду перелічених документів, Комісія приймає рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України.

Окрім того, в ЦВК вважають за необхідне звернути увагу на окремі питання балотування Андрія Аксьонова.

Про ситуацію, що склалась

"З огляду на велику кількість звернень та звинувачень Комісії щодо дій під час реєстрації А. Аксьонова кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 та закликів не допустити його реєстрацію народним депутатом України, вчергове звертаємо увагу, що Комісія може діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - зазначається в повідомленні.

Так, закон України “Про вибори народних депутатів України” чітко визначає перелік підстав для відмови в реєстрації кандидата в народні депутати України та скасування його реєстрації, і цей перелік є вичерпним.

Зауважується, що звинувачення будь-якого кандидата у сепаратизмі чи будь-якому злочині, в тому числі і порушення кримінальної справи, не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у народні депутати України, оскільки такі діяння мають встановлюватись у судовому порядку. Лише у разі набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину Комісія може відмовляти чи скасовувати реєстрацію кандидатів.

"Питання cкасування реєстрації кандидата в народні депутати України Аксьонова А.А. було предметом судового розгляду. За його результатами судами було констатовано відсутність підстав для скасування Комісією реєстрації кандидата в народні депутати України і тим самим підтверджено правомірність рішення ЦВК", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з ДВК з Донеччини, за підсумками чого у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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