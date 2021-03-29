ЦВК підсумувала довибори у Раду на Донеччині: переміг Аксьонов

Деталі

Так, в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині за підсумками опрацювання 100% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР перемогу здобув Андрій Аксьонов від партії "Порядок" (65,46%, або 19 949 голосів).

Валентин Рибін від "Партії Шарія" (13,00%, або 3 963 голосів) - другий та Юлія Кузьменко від партії "Європейська солідарність" (6,69%, або 2 039 голосів) - третя.

При цьому в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 37,60% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (34,45%, або 6 035 голосів), Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (27,61%, або 4 837 голосів) та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (27,60%, або 4 835 голосів).

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:



20,99% в окрузі №50 (Донецька область)



35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)



Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.