ЦИК установила результаты выборов в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

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"В соответствии с избирательным законодательством на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО № 50 с пометкой "Уточненный" Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50. По данным протокола народным депутатом Украины избран Андрей Аксенов. За него проголосовало 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", - говорится в сообщении.

Детали

В ЦИК сообщается, что дальше, согласно избирательному законодательству, для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения перечисленных документов, Комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины.

Кроме того, в ЦИК считают необходимым обратить внимание на отдельные вопросы баллотирования Андрея Аксенова.

О сложившейся ситуации

"Учитывая большое количество обращений и обвинений Комиссии по действиям при регистрации А. Аксенова кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 и призывов не допустить его регистрацию народным депутатом Украины, в очередной раз обращаем внимание, что Комиссия может действовать исключительно на основании в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - отмечается в сообщении.

Так, закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" четко определяет перечень оснований для отказа в регистрации кандидата в народные депутаты Украины и отмены его регистрации, и этот перечень является исчерпывающим.

Отмечается, что обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждения уголовного дела не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие действия должны устанавливаться в судебном порядке. Только в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов.

"Вопрос отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины Аксенова А.А. был предметом судебного разбирательства. По его результатам судами было констатировано отсутствие оснований для отмены Комиссией регистрации кандидата в народные депутаты Украины и тем самым подтверждена правомерность решения ЦИК", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов из УИК из Донецкой области, по итогам чего в Донецкой области победил Андрей Аксенов.



Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.