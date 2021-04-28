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ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині. Про це йдеться у постанові ЦВК від 27 квітня, передає УНН.

Цитата:

“Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50: Аксьонов Андрій Анатолійович”, — йдеться у тексті постанови.

Деталі

ЦВК постановила видати зареєстрованому народному депутату тимчасове посвідчення, а копію цієї постанови надіслати Верховній Раді.

За даними ЦВК, Андрій Аксьонов — 1971 року народження, проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування — політична партія “Порядок”.

Що кажуть спостерігачі

Результати проміжних виборів народного депутата України у ОВО № 50 (Покровськ, Донецька область) були встановлені ще 9 квітня 2021 року, зафіксувавши перемогу кандидата від партії “Порядок” Андрія Аксьонова. Аксьонов отримав 19 949 голосів виборців (65,46%). "Під час розгляду питання ЦВК публічно зреагувала на політичну дискусію щодо нібито причетності переможця виборів до сепаратистської діяльності та наявності у нього громадянства Російської Федерації. ЦВК роз’яснила відсутність законних можливостей і механізмів скасування реєстрації кандидата — громадянина України, який одночасно має громадянство іншої країни. При цьому Комісія нагадала про свою попередню ідею щодо надання їй повноважень зі скасування реєстрації кандидата у разі внесення обґрунтованого звернення СБУ про здійснення особою сепаратистської, терористичної, диверсійної діяльності, інших злочинів проти основ національної безпеки", - відзначили спостерігачі ОПОРИ у звіті.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. 22 квітня стало відомо, що Центральна виборча комісія визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.

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