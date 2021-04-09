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Перед виборами СБУ надала ЦВК інформацію про російський паспорт Аксьонова

Перед виборами СБУ надала ЦВК інформацію про російський паспорт Аксьонова

Київ • УНН

 • 18185 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. СБУ перед виборами надавала ЦВК інформацію про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова та попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата:

"Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі, повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

"Не спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але ви розумієте, в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі. І ми не можемо перевіряти або навіть брати до уваги, за своїми повноваженнями, цю інформацію", – заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

За законом "Про громадянство України", якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, її українське громадянство може бути припинене. Відтак, взяти участь у виборах вона також не зможе.

Зазначається, що у 2017-му народного депутата через це вже позбавляли паспорта. Йдеться про Андрія Артеменка, який тоді був у фракції "Радикальної партії Олега Ляшка". За даними прокуратури, окрім українського, депутат отримав також паспорт Канади.

"Водночас, на запит "Донбас.Реалії" в Державній міграційній службі України, яка готує подання про втрату громадянства, відповіли, що не отримували запитів від СБУ щодо подвійного громадянства кандидата в народні депутати Андрія Аксьонова. Також у ДМС зазначили, що у них немає офіційної інформації про наявність російського паспорта у Аксьонова", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 50 в Донецькій області. За даними протоколу народним депутатом України обрано Андрія Аксьонова.

Раніше Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з ДВК з Донеччини, за підсумками чого у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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