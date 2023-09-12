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Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал, что уже в этом году состоится исторический шаг между Украиной и Евросоюзом. Речь идет о голосовании за законопроект о политически значимых персонах. Известно, что принятие этого проекта закона позволит открыть переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что наложил вето на проголосованный закон об электронном декларировании, который оставляет реестры закрытыми на год. Зато глава государства ожидает нового голосования – с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций.

По мнению главы государства, уже в сентябре такое решение должно быть принято.

Цитата

«Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и по законопроекту о ПЭПах – политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом о вступлении. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг», — сказал Зеленский.

Контекст

В начале сентября президент Зеленский призвал Верховную Раду сконцентрировать усилия на принятии законопроектов, которые позволят открыть переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. В частности, глава государства акцентировал внимание на законопроектах о восстановлении электронного декларирования, об изменении в закон о национальных меньшинствах и о политически значимых лицах.

В Верховной Раде продолжались дискуссии по этому законопроекту в части контроля политически значимых лиц: должен ли такой контроль действовать в течение трех трех лет, или быть пожизненным.

Пожизненный контроль соответствует законам и директивам Европейского Союза.

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