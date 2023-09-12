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Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні анонсував, що вже цього року відбудеться історичний крок між Україною та Євросоюзом. Йдеться про голосування за законопроєкт щодо політично значущих персон. Відомо, що ухвалення цього проєкту закону дасть змогу відкрити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Президент відзначив, що наклав вето на проголосований закон про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік. Натомість глава держави очікує нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій.

На думку очільника держави, вже у вересні таке рішення повинно бути ухвалене.

Цитата

«Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок», — сказав Зеленський.

Контекст

На початку вересня президент Зеленський закликав Верховну Раду сконцентрувати зусилля на ухваленні законопроєктів, які дадуть змогу відкрити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Зокрема глава держави акцентував увагу на законопроектах про відновлення електронного декларування, про зміну до закону про національні меншини та про політично значущих осіб.

У Верховній Раді тривали дискусії щодо цього законопроєкту у частині контролю політично значущих осіб: чи має такий контроль діяти упродовж трьох трьох років, чи бути пожиттєвим.

Пожиттєвий контроль відповідає законам і директивам Європейського Союзу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік

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