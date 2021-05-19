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Новый институт Нацгвардии и программа по развитию украинского языка: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 19228 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 19 мая, планирует в частности утвердить меры по защите прав пропавших без вести лиц и определиться по поводу ряда других вопросов, в частности, концепции программы развития украинского языка как государственного и образования Киевского института Национальной гвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Новый институт Нацгвардии и программа по развитию украинского языка: повестка дня Кабмина

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

В частности, правительство планирует рассмотреть распоряжения Кабмина об утверждении комплексного плана мероприятий по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей; о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов на 2021 год; об одобрении Концепции Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года; об образовании Киевского института Национальной гвардии Украины.

Также правительство рассмотрит проект распоряжения о подписании письма-соглашения о дополнении к грантовому соглашению между правительством Украины и Государственным специализированным предприятием "Чернобыльская АЕСˮ как получателем и Европейским банком реконструкции и развития. Так, одобрение проекта письма-соглашения позволит использовать остаток средств гранта НБК в 1,5 млн евро для оплаты будущей деятельности ЕБРР на площадке Чернобыльской АЭС.

Чиновники планируют также рассмотреть проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах.

Дополнение

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров:  инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения.

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