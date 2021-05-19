Новий інститут Нацгвардії і програма з розвитку української мови: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Зокрема, уряд планує розглянути розпоряджень Кабміну про затвердження комплексного плану заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей; про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік; про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року; про утворення Київського інституту Національної гвардії України.

Також уряд розгляне проект розпорядження про підписання листа-угоди про доповнення до грантової угоди між урядом України та Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕСˮ як одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку. Так, схвалення проекта листа-угоди дозволить використати залишок коштів гранту НБК у 1,5 млн євро для оплати майбутньої діяльності ЄБРР на майданчику Чорнобильської АЕС.

Урядовці планують також розглянути проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах.

Доповнення

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я.