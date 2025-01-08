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Новый закон о волонтерстве: что изменится для студентов и учеников

Новый закон о волонтерстве: что изменится для студентов и учеников

Киев  •  УНН

 • 3883 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о развитии волонтерства среди соискателей образования. Волонтерская деятельность будет засчитываться как практика и учитываться при поступлении в учебные заведения.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Рада начинает год с принятия законопроекта Ромы Грищука №11159 по закреплению права волонтеров на признание компетентностей", - сообщил Железняк.

Железняк отметил, что волонтерство по специальности будут засчитывать как практику; организации могут выдавать документы, подтверждающие участие в волонтерской деятельности; опыт волонтерства станет частью мотивационного письма для поступления в учебные заведения; руководителей учебных заведений обяжут поддерживать волонтерские инициативы среди учеников.

Напомним

Правоохранители задержали агентов российской фсб, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Агентурная сеть действовала в Киеве, Днепре и Одессе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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