Новый закон о волонтерстве: что изменится для студентов и учеников
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о развитии волонтерства среди соискателей образования. Волонтерская деятельность будет засчитываться как практика и учитываться при поступлении в учебные заведения.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
"Рада начинает год с принятия законопроекта Ромы Грищука №11159 по закреплению права волонтеров на признание компетентностей", - сообщил Железняк.
Железняк отметил, что волонтерство по специальности будут засчитывать как практику; организации могут выдавать документы, подтверждающие участие в волонтерской деятельности; опыт волонтерства станет частью мотивационного письма для поступления в учебные заведения; руководителей учебных заведений обяжут поддерживать волонтерские инициативы среди учеников.
Напомним
Правоохранители задержали агентов российской фсб, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Агентурная сеть действовала в Киеве, Днепре и Одессе.