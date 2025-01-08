Новий закон про волонтерство: що зміниться для студентів та учнів
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про розвиток волонтерства серед здобувачів освіти. Волонтерська діяльність зараховуватиметься як практика та враховуватиметься при вступі до навчальних закладів.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
"Рада починає рік з прийняття законопроекту Роми Грищука №11159 щодо закріплення права волонтерів на визнання компетентностей", - повідомив Железняк.
Железняк зазначив, що волонтерство за спеціальністю зараховуватимуть як практику; організації можуть видавати документи, що підтверджують участь у волонтерській діяльності; досвід волонтерства стане частиною мотиваційного листа для вступу до закладів освіти; керівників закладів освіти зобов’яжуть підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів.
Нагадаємо
Правоохоронці затримала агентів російської фсб, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Агентурна мережа діяла у Києві, Дніпрі та Одесі.