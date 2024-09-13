Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

Украинская сторона работает с партнерами над получением в 2025 году следующего транша процентов от замороженных российских активов, Минобороны Украины уже разработало процедуры для направления этих ресурсов на закупки вооружения, сообщили в Министерстве обороны по итогам встречи с делегацией ЕС, пишет УНН.

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Как отмечается, с представителями ЕС говорили о путях использования процентов от замороженных российских активов.

Летом 2024 года ЕС принял решение о направлении Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро. Как отметили в Минобороны, «благодаря части этих средств Украина планирует, в частности, закупить боеприпасы и средства ПВО». «Также ведутся переговоры о возможности направления части средств на закупку вооружения у украинских производителей», - сообщили в Минобороны.

Мы работаем с нашими международными партнерами над получением в 2025 году следующего транша процентов от замороженных российских активов. Минобороны Украины уже разработало необходимые процедуры для направления этих ресурсов на закупки вооружения. Наши ключевые приоритеты остаются неизменными: поставки боеприпасов, средств ПВО, беспилотников. Украина рассчитывает на увеличение доли этих процентов, которые будут направляться на закупки у украинских производителей - указал директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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