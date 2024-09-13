Новий транш відсотків від активів рф очікується у 2025 році, розроблено процедури для спрямування коштів - Міноборони

Українська сторона працює з партнерами над отриманням в 2025 році наступного траншу відсотків від заморожених російських активів, Міноборони України вже розробило процедури для спрямування цих ресурсів на закупівлі озброєння, повідомили у Міністерстві оборони за підсумками зустрічі з делегацією ЄС, пише УНН.

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Як зазначається, з представниками ЄС говорили про шляхи використання відсотків від заморожених російських активів.

Влітку 2024 року ЄС ухвалив рішення про направлення Україні першого траншу в розмірі 1,5 млрд євро. Як зазначили у Міноборони, "завдяки частині цих коштів Україна планує, зокрема, закупити боєприпаси та засоби ППО". "Також ведуться переговори щодо можливості спрямування частини коштів на закупівлю озброєння в українських виробників", - повідомили у Міноборони.

Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над отриманням в 2025 році наступного траншу відсотків від заморожених російських активів. Міноборони України вже розробило необхідні процедури для спрямування цих ресурсів на закупівлі озброєння. Наші ключові пріоритети залишаються незмінними: постачання боєприпасів, засобів ППО, безпілотників. Україна розраховує на збільшення частки цих відсотків, які будуть направлятися на закупівлі в українських виробників – вказав директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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