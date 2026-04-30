Новый лидер Ирана обещает "новую страницу" для Персидского залива и Ормузского пролива - Reuters

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что после начала войны со стороны США и Израиля для Персидского залива и Ормузского пролива "открывается новая страница". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хаменеи заявил, что Тегеран "обеспечит безопасность" в регионе Персидского залива и положит конец тому, что он назвал "злоупотреблениями врага в отношении водного пути". Он также добавил, что новое управление Ормузским проливом "принесет спокойствие, прогресс и экономические выгоды" всем странам Персидского залива.

Контекст

Боевые действия США и Израиля против Ирана продолжаются с февраля 2026 года. Основными целями стали ядерные центры по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также объекты в Тегеране и провинции Керманшах.

В результате ударов в начале кампании был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран ответил на это ударами по американским базам на Ближнем Востоке, а также по городам Израиля.

В начале апреля 2026 года была достигнута договоренность о двухнедельном прекращении огня. В результате боевых действий сообщалось о гибели более 13 военнослужащих США, еще более 300 получили ранения.

Иранские потери оцениваются примерно в 1000 военных. Боевые действия привели к эскалации ситуации в Ормузском проливе, который является стратегическим морским путем.

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном в апреле 2026 года цены на нефть стремительно выросли, превысив 120-126 долларов США за баррель марки Brent. Это является самым высоким показателем с 2022 года.

США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран