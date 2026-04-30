$44.080.0151.580.08
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.9м/с
40%
756мм
Новый лидер Ирана обещает "новую страницу" для Персидского залива и Ормузского пролива - Reuters

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Моджтаба Хаменеи анонсировал новый этап управления Персидским заливом из-за войны. Также Иран планирует самостоятельно гарантировать безопасность в Ормузском проливе.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что после начала войны со стороны США и Израиля для Персидского залива и Ормузского пролива "открывается новая страница". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хаменеи заявил, что Тегеран "обеспечит безопасность" в регионе Персидского залива и положит конец тому, что он назвал "злоупотреблениями врага в отношении водного пути". Он также добавил, что новое управление Ормузским проливом "принесет спокойствие, прогресс и экономические выгоды" всем странам Персидского залива.

Контекст

Боевые действия США и Израиля против Ирана продолжаются с февраля 2026 года. Основными целями стали ядерные центры по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также объекты в Тегеране и провинции Керманшах.

В результате ударов в начале кампании был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран ответил на это ударами по американским базам на Ближнем Востоке, а также по городам Израиля.

В начале апреля 2026 года была достигнута договоренность о двухнедельном прекращении огня. В результате боевых действий сообщалось о гибели более 13 военнослужащих США, еще более 300 получили ранения.

Иранские потери оцениваются примерно в 1000 военных. Боевые действия привели к эскалации ситуации в Ормузском проливе, который является стратегическим морским путем.

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном в апреле 2026 года цены на нефть стремительно выросли, превысив 120-126 долларов США за баррель марки Brent. Это является самым высоким показателем с 2022 года.

США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран30.04.26, 07:22 • 18311 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Израиль
Reuters
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран