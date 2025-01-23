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Новый лесной пожар вблизи Лос-Анджелеса заставил эвакуировать 31 тысячу человек

Новый лесной пожар вблизи Лос-Анджелеса заставил эвакуировать 31 тысячу человек

Киев  •  УНН

 • 4020 просмотра

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К северу от Лос-Анджелеса вспыхнул новый лесной пожар, охвативший 38 кв. км территории. Более 4000 пожарных борются с огнем, а тысячи местных жителей вынуждены эвакуироваться.

Новый лесной пожар, вспыхнувший к северу от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния в среду, быстро распространился на более чем 38 кв. км и подпитывается сильным ветром, проходя по сухим кустарникам, что побудило к приказу об эвакуации более 31 000 человек, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пожар Хьюз (Hughes Fire) примерно в 80 км к северу от Лос-Анджелеса еще больше осложнил работу пожарных в регионе, которым удалось взять под контроль два крупных пожара вблизи главного города штата.

За несколько часов в среду новый пожар вырос до двух третей от пожара Итон (Eaton Fire), одного из двух ужасных пожаров, опустошивших район Лос-Анджелеса.

Чиновники предупредили людей в районе озера Кастейк в округе Лос-Анджелес, что они могут столкнуться с «непосредственной угрозой жизни», тогда как большая часть Южной Калифорнии оставалась под «красным флагом» о чрезвычайной опасности пожара из-за сильных сухих ветров.

Около 31 000 человек находятся под обязательным распоряжением об эвакуации, а еще 23 000 человек получают предупреждение об эвакуации, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна на пресс-конференции.

Анджелесский национальный лес сообщил, что весь его парк площадью 2800 кв. км в горах Сан-Габриэль закрыт для посетителей.

Около 1100 пожарных было развернуто вокруг Южной Калифорнии в ожидании быстро распространяющихся пожаров, сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire). Более 4000 пожарных работали на пожаре Хьюз, сказал начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

В южной Калифорнии в течение девяти месяцев не было существенных дождей, что способствовало опасным условиям, но с субботы до понедельника прогнозировался небольшой дождь, который, возможно, принесет пожарным столь необходимую помощь. 

Для тушения пожара привлекли вертолеты и самолеты.

Автомагистраль Interstate 5, главная автомагистраль с севера на юг на западе Соединенных Штатов, была временно закрыта в районе горного перевала, известного как Грейпвайн, из-за плохой видимости из-за дыма, сообщил дорожный патруль Калифорнии. Но пожарным удалось потушить достаточно огня, чтобы снова открыть шоссе, сказал Марроне.

Дополнение

В то время, как начал бушевать новый пожар, два смертоносных пожара, опустошавших Лос-Анджелес с 7 января, были взяты под контроль, сообщила пожарная служба Калифорнии.

Пожар Итон, охвативший 57 кв. км к востоку от Лос-Анджелеса, был локализован на 91%, тогда как более крупный пожар Палисейдс (Palisades Fire), охвативший 95 кв. км на западе Лос-Анджелеса, был локализован на 68%.

С момента возникновения двух пожаров 7 января они сожгли территорию, почти равную по размеру Вашингтону, унесли жизни 28 человек и повредили или уничтожили почти 16 тысяч зданий, сообщила Cal Fire. По словам чиновников округа Лос-Анджелес, в какой-то момент 180 тысяч человек находились под приказом об эвакуации.

AccuWeather прогнозирует убытки и экономические потери на сумму более 250 миллиардов долларов.

За последние две недели в Южной Калифорнии также было погашено или в значительной степени взято под контроль серию небольших лесных пожаров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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