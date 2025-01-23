Нова лісова пожежа поблизу Лос-Анджелеса змусила евакуювати 31 тисячу людей

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 13930 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 90231 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 125391 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 123593 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142399 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171957 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219647 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176184 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151684 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125386 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143970 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144063 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 143635 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 137915 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 120931 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 2075 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193243 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191528 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322926 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 1928 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 56667 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 85070 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 82852 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144063 перегляди
Актуальне
Нова лісова пожежа поблизу Лос-Анджелеса змусила евакуювати 31 тисячу людей

Нова лісова пожежа поблизу Лос-Анджелеса змусила евакуювати 31 тисячу людей

Київ • УНН

 • 29507 перегляди

На північ від Лос-Анджелеса спалахнула нова лісова пожежа, що охопила 38 кв. км території. Понад 4000 пожежників борються з вогнем, а тисячі місцевих жителів змушені евакуюватися.

Нова лісова пожежа, що спалахнула на північ від Лос-Анджелеса в американському штаті Каліфорнія в середу, швидко поширилася на більш ніж 38 кв. км і підживлюється сильним вітром, проходячи сухими чагарниками, що спонукало до наказу про евакуацію понад 31 000 осіб, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пожежа Г'юз (Hughes Fire) приблизно за 80 км на північ від Лос-Анджелеса ще більше ускладнила роботу пожежників у регіоні, яким вдалося взяти під контроль дві великі пожежі поблизу головного міста штату.

За кілька годин у середу нова пожежа зросла до двох третин від пожежі Ітон (Eaton Fire), однієї з двох жахливих пожеж, що спустошили район Лос-Анджелеса.

Чиновники попередили людей в районі озера Кастейк в окрузі Лос-Анджелес, що вони можуть зіткнутися з "безпосередньою загрозою життю", тоді як більша частина Південної Каліфорнії залишалася під "червоним прапором" про надзвичайну небезпеку пожежі через сильні сухі вітри.

Близько 31 000 осіб перебувають під обов'язковим розпорядженням про евакуацію, а ще 23 000 людей одержують попередження про евакуацію, повідомив шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна на пресконференції.

Анджелеський національний ліс повідомив, що весь його парк площею 2800 кв. км у горах Сан-Габріель закрито для відвідувачів.

Близько 1100 пожежників було розгорнуто навколо Південної Каліфорнії в очікуванні пожеж, що швидко поширюються, повідомив Департамент лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії (Cal Fire). Понад 4000 пожежників працювали на пожежі Г'юз, сказав начальник пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне.

У південній Каліфорнії протягом дев’яти місяців не було істотних дощів, що сприяло небезпечним умовам, але з суботи до понеділка прогнозувався невеликий дощ, який, можливо, принесе пожежникам таку необхідну допомогу. 

Для гасіння пожежі залучили гелікоптери та літаки.

Автомагістраль Interstate 5, головна автомагістраль з півночі на південь на заході Сполучених Штатів, була тимчасово закрита в районі гірського перевалу, відомого як Грейпвайн, через погану видимість через дим, повідомив дорожній патруль Каліфорнії. Але пожежникам вдалося згасити достатньо вогню, щоб знову відкрити шосе, сказав Марроне.

Доповнення

У той час, як почала вирувати нова пожежа, дві смертоносні пожежі, що спустошували Лос-Анджелес з 7 січня, були взяті під контроль, повідомила пожежна служба Каліфорнії.

Пожежа Ітон, що охопила 57 кв. км на схід від Лос-Анджелеса, була локалізована на 91%, тоді як більшу пожежу Палісейдс (Palisades Fire), що охопила 95 кв. км на заході Лос-Анджелеса, було локалізовано на 68%.

З моменту виникнення двох пожеж 7 січня вони спалили територію, майже рівну за розміром Вашингтона, забрали життя 28 людей та пошкодили або знищили майже 16 тисяч будівель, повідомила Cal Fire. За словами чиновників округу Лос-Анджелес, у якийсь момент 180 тисяч осіб перебували під наказом про евакуацію.

AccuWeather прогнозує збитки та економічні втрати на суму понад 250 мільярдів доларів.

За останні два тижні в Південній Каліфорнії також було погашено або значною мірою взято під контроль серію невеликих лісових пожеж.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
kaliforniiaКаліфорнія
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами