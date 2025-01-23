Нова лісова пожежа поблизу Лос-Анджелеса змусила евакуювати 31 тисячу людей

Нова лісова пожежа, що спалахнула на північ від Лос-Анджелеса в американському штаті Каліфорнія в середу, швидко поширилася на більш ніж 38 кв. км і підживлюється сильним вітром, проходячи сухими чагарниками, що спонукало до наказу про евакуацію понад 31 000 осіб, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пожежа Г'юз (Hughes Fire) приблизно за 80 км на північ від Лос-Анджелеса ще більше ускладнила роботу пожежників у регіоні, яким вдалося взяти під контроль дві великі пожежі поблизу головного міста штату.

За кілька годин у середу нова пожежа зросла до двох третин від пожежі Ітон (Eaton Fire), однієї з двох жахливих пожеж, що спустошили район Лос-Анджелеса.

Чиновники попередили людей в районі озера Кастейк в окрузі Лос-Анджелес, що вони можуть зіткнутися з "безпосередньою загрозою життю", тоді як більша частина Південної Каліфорнії залишалася під "червоним прапором" про надзвичайну небезпеку пожежі через сильні сухі вітри.

Близько 31 000 осіб перебувають під обов'язковим розпорядженням про евакуацію, а ще 23 000 людей одержують попередження про евакуацію, повідомив шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна на пресконференції.

Анджелеський національний ліс повідомив, що весь його парк площею 2800 кв. км у горах Сан-Габріель закрито для відвідувачів.

Близько 1100 пожежників було розгорнуто навколо Південної Каліфорнії в очікуванні пожеж, що швидко поширюються, повідомив Департамент лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії (Cal Fire). Понад 4000 пожежників працювали на пожежі Г'юз, сказав начальник пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне.

У південній Каліфорнії протягом дев’яти місяців не було істотних дощів, що сприяло небезпечним умовам, але з суботи до понеділка прогнозувався невеликий дощ, який, можливо, принесе пожежникам таку необхідну допомогу.

Для гасіння пожежі залучили гелікоптери та літаки.

Автомагістраль Interstate 5, головна автомагістраль з півночі на південь на заході Сполучених Штатів, була тимчасово закрита в районі гірського перевалу, відомого як Грейпвайн, через погану видимість через дим, повідомив дорожній патруль Каліфорнії. Але пожежникам вдалося згасити достатньо вогню, щоб знову відкрити шосе, сказав Марроне.

Доповнення

У той час, як почала вирувати нова пожежа, дві смертоносні пожежі, що спустошували Лос-Анджелес з 7 січня, були взяті під контроль, повідомила пожежна служба Каліфорнії.

Пожежа Ітон, що охопила 57 кв. км на схід від Лос-Анджелеса, була локалізована на 91%, тоді як більшу пожежу Палісейдс (Palisades Fire), що охопила 95 кв. км на заході Лос-Анджелеса, було локалізовано на 68%.

З моменту виникнення двох пожеж 7 січня вони спалили територію, майже рівну за розміром Вашингтона, забрали життя 28 людей та пошкодили або знищили майже 16 тисяч будівель, повідомила Cal Fire. За словами чиновників округу Лос-Анджелес, у якийсь момент 180 тисяч осіб перебували під наказом про евакуацію.

AccuWeather прогнозує збитки та економічні втрати на суму понад 250 мільярдів доларів.

За останні два тижні в Південній Каліфорнії також було погашено або значною мірою взято під контроль серію невеликих лісових пожеж.