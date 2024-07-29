Новый акциз на топливо и повышение налогов. Что будет с ценами на АЗС

Повышение ставок акциза на топливо приведет к увеличению цен на АЗС на 1-1,5 гривны, однако общее повышение налогов может привести к тому, что цены на топливо уже с сентября вырастут на 2,5 гривны. Это в свою очередь повлияет на цены товаров и услуг, в которые прежде всего закладываются транспортные расходы, пишет УНН.

Повышение акцизов на топливо, безусловно, приведет к росту цен на топливо, по разным прогнозам, рост будет по разным маркам топлива ДТ и бензина на 1-1,50 грн в зависимости от марки. Безусловно, это приведет к увеличению транспортных расходов для всех без исключения предприятий, компаний. Особенно это чувствительно будет для тех, у кого транспортные расходы занимают весомую долю в себестоимости продукции. Во-вторых, безусловно, что это подорожает для аграриев в этом сезоне процесс сбора урожая и переработки - отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В то же время, по мнению Новака, повышение ставки акциза на топливо не окажет существенного влияния на цены. "На рынке продуктов питания в Украине - чрезвычайно высокая конкуренция, и эта взаимная конкуренция не позволяет ни производителям, ни торговцам существенно увеличивать цены, только в зависимости от роста своей себестоимости. Поэтому частично этот вопрос роста транспортных затрат будут и производители, и торговцы решать за счет уменьшения собственной прибыльности. Относительно хлеба - от роста цен на топливо вряд ли он подорожает, на 10-20 копеек максимум", - отметил Новак.

В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что, кроме повышения акциза на топливо, после принятия парламентом решения о повышении налогов на операторов этого рынка будет осуществляться дополнительное налоговое давление.

"Мы попросили одного из операторов рынка розничных продаж топлива посчитать, на сколько поднимется цена, если будет принят проект закона о дополнительной уплате всеми плательщиками (налогов - ред.) на общей системе налогообложения 1% с оборота и плюс уплата налога на прибыль с одного кубометра резервуаров емкостей. Это, на самом деле, эксклюзивная информация, потому что никто еще этого не считал. Но нам посчитало предприятие, это такая средняя сеть не топовых заправочных станций. И они сказали, что они вынуждены будут поднять тогда на 2,5 грн дополнительно к акцизному налогу. Поэтому все есть шансы, что топливо с 1 сентября подорожает дополнительно на 2,5 грн из-за непродуманных шагов, которые сделало правительство", - отметила Южанина.

Напомним

Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо. Документ предусматривает, что ставка акциза на бензин составит 359 евро за 1000 литров, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро. Повышение будет происходить в течение 4 лет до 2028 года и начнется с 1 сентября.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя повышение акцизов на горючее, снова прибегнул к привычному объяснению, которое использует каждый раз, когда настаивает на увеличении налогообложения, - средства необходимы армии. "На сегодня люди, которые критикуют повышение акциза, прекрасно знают, что не стоит альтернатива повышать акцизы или не повышать. Стоит альтернатива - или платить зарплаты военным, или не платить", - сказал он.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии УНН отметил, что повышением ставок акциза на топливо депутаты уничтожают рынок сжиженного газа, который в Украине является социальным топливом.

Добавим

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да, это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных, сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, который начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.