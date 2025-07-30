Новые правила YouTube: платформа снимает ограничения на монетизацию нецензурной лексики с первых секунд

YouTube изменил политику монетизации, разрешив полный доход от рекламы для видео с ненормативной лексикой в первые семь секунд. Это решение связано с изменением ожиданий рекламодателей, хотя ограничения на использование ненормативной лексики в заголовках и миниатюрах остаются.