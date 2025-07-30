Новые правила YouTube: платформа снимает ограничения на монетизацию нецензурной лексики с первых секунд
Киев • УНН
YouTube изменил политику монетизации, разрешив полный доход от рекламы для видео с ненормативной лексикой в первые семь секунд. Это решение связано с изменением ожиданий рекламодателей, хотя ограничения на использование ненормативной лексики в заголовках и миниатюрах остаются.
YouTube изменил свою политику монетизации и разрешил полностью монетизировать видео, содержащие ненормативную лексику уже в первые семь секунд. Теперь подобные видео будут приносить полный доход от рекламы. Об этом пишет УНН со ссылкой на видеообращение руководителя отдела монетизации YouTube Конора Кавану.
Детали
Изменения в политике YouTube относительно ненормативной лексики долгое время были предметом обсуждения среди контентмейкеров. В ноябре 2022 года компания начала потенциально ограничивать доход от рекламы, если ненормативная лексика использовалась в первые 8-15 секунд видео.
Такую политику прокомментировал американский ютубер ProZD. Он опубликовал видео, где после 15-секундной паузы назвал это изменение политики "самой глупой чушью, которую я когда-либо слышал" и отметил позже, что его видео было демонетизировано.
В марте 2023 видеохостинг скорректировал свою политику. Тогда YouTube разрешил видео с ненормативной лексикой получать доход от рекламы в первые 8–15 секунд.
Конор Кавана отметил, что первоначальные ограничения на монетизацию видео с ненормативной лексикой были связаны с "соответствием стандартам вещания" и ожиданиями рекламодателей. Однако, по его словам, "эти ожидания изменились", и "рекламодатели уже имеют возможность ориентироваться на контент на желаемом уровне ненормативной лексики".
Однако YouTube будет продолжать ограничивать монетизацию, если умеренная или грубая ненормативная лексика используется в заголовках или миниатюрах видео. Видео с "частым" использованием грубой ненормативной лексики также остаются "нарушением" правил YouTube относительно контента, "дружественного к рекламодателям", заметил Кавана.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что YouTube внедрил новый инструмент в Creator Studio. С тех пор следует маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.